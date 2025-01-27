Глава отдела расследований РУСАДА о допинге в «Толпаре»: «Салават» занял позицию несотрудничества. Клуб пытался оставить спортсменов виноватыми»

РУСАДА обвинило «Салават» в попытке свалить вину за допинг-скандал на игроков.

7 апреля 2023 года пресс-служба КХЛ сообщила о том, что в допинг-пробах семи игроков «Толпара», выступающего в Олимпбет-МХЛ, был найден мельдоний.

В июле того же года генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов назвал произошедшее диверсией , отметив, что игроки ни в чем не виноваты.

В конце февраля 2024 года семь игроков были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы на год. В июле стало известно, что мельдоний был обнаружен в пробах еще 10 игроков «Толпара». Позже РУСАДА сняло временное отстранение с хоккеистов.

В январе этого года стало известно, что уфимский суд отстранил тренера по физподготовке «Толпара » Игоря Загретдинова на год и оштрафовал его на 800 тысяч рублей. Он уже подал апелляцию на это решение.

«Самым сложным в этой ситуации было взаимодействие с хоккейным клубом «Салават Юлаев». На мой взгляд, руководство клуба сначала формально отвечало на наши запросы, а потом заняло позицию несотрудничества. То есть это отписки вместо ответов, была подмена понятий. То они проводили расследование, то не проводили, то у них есть информация о пробах, то нет.

Клуб максимально занимал позицию, которая не позволяла нам конструктивно работать, несмотря на то, что везде люди, где только можно, позиционировали себя как организация, которая активно сотрудничает с нами. Они были заинтересованы в сохранении своей репутации – максимально отодвинуть тренерский состав и персонал от этой темы и попытаться оставить спортсменов виноватыми в этой истории. Мы с этим не согласились.

Загретдинов ответил на наши вопросы. Конечно, он полностью все отрицал. В целом, у нас были доказательства, позволявшие заподозрить его в причастности к этой истории. Поэтому всю эту информацию мы передали в правоохранительные органы, после чего они сами проводили самостоятельное расследование.

Мы участвовали в этом процессе, помогая, где-то предоставляя дополнительную информацию, поскольку мы активно занимались в этой спортивной тематике», – рассказал глава отдела расследований РУСАДА Леонид Иванов.