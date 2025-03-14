Айкел набрал 79-е очко и установил рекорд «Вегаса» по результативности за сезон
Джек Айкел установил рекорд «Вегаса» по результативности за один сезон.
28-летний американский нападающий отметился голевой передачей в матче против «Коламбуса» (4:0).
Таким образом, на счету Айкела стало 79 (20+59) очков в 64 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард установил новый рекорд результативности среди игроков «Вегаса» в одном сезоне, Айкел превзошел достижение Вильяма Карлссона, который набрал 78 (43+35) очков в сезоне-2017/18.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Вегаса»
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