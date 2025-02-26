Билет с дебютного матча Овечкина в НХЛ с автографом Александра продали за 10,5 тысяч долларов

Билет с первого матча Александра Овечкина в НХЛ продали за 10,5 тысяч долларов.

Об этом сообщает журналист Даррен Ровелл. Билет с подписью капитана «Вашингтона» продали на интернет-аукционе eBay.

Овечкина дебютировал в НХЛ 5 октября 2005 года. «Вашингтон » обыграл «Коламбус » со счетом 3:2, Александр отметился дублем в этом матче.

Отмечается, что компания по оценке спортивных реликвий PSA card идентифицировала три билета с дебютного матча Овечкина с автографом хоккеиста и девять – без.

На данный момент на счету 39-летнего капитана «Вашингтона» 883 гола в регулярных чемпионатах НХЛ, он уступает лишь Уэйну Гретцки (894).

Изображение: x.com/darrenrovell