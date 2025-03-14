«Ак Барс» сыграет с «Витязем» в форме «Камзул» – джерси украшены элементами татарской культурой с флагом Татарстана в виде лапы снежного барса

«Ак Барс» показал эксклюзивную форму, посвященную татарской культуре.

«На матч с «Витязем » 15 марта выйдем в эксклюзивной игровой форме «Камзул», а игра будет посвящена татарской культуре.

Камзул – это название татарской жилетки, важной части национального костюма, в стиле которой выполнен весь дизайн игрового свитера.

Изящная тесьма вокруг герба и на рукавах – это трансформированные узоры ворот башни Сююмбике. Флаг Татарстана передан на форме тюльпаном в виде лапы снежного барса на плечах и вышитой каймой по периметру джерси», – говорится в заявлении казанского клуба.

Фото: t.me/hc_akbars