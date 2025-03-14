«Ак Барс» сыграет с «Витязем» в форме «Камзул» – джерси украшены элементами татарской культурой с флагом Татарстана в виде лапы снежного барса
«Ак Барс» показал эксклюзивную форму, посвященную татарской культуре.
«На матч с «Витязем» 15 марта выйдем в эксклюзивной игровой форме «Камзул», а игра будет посвящена татарской культуре.
Камзул – это название татарской жилетки, важной части национального костюма, в стиле которой выполнен весь дизайн игрового свитера.
Изящная тесьма вокруг герба и на рукавах – это трансформированные узоры ворот башни Сююмбике. Флаг Татарстана передан на форме тюльпаном в виде лапы снежного барса на плечах и вышитой каймой по периметру джерси», – говорится в заявлении казанского клуба.
Фото: t.me/hc_akbars
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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