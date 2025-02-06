«Витязь» показал черную форму на 1000-й матч в КХЛ – против СКА: «Событие историческое. И хоккей под стать – встреча с одним из самых крутых клубов лиги»

«Витязь» показал черную форму на 1000-й матч в КХЛ.

Сегодня команда сыграет против СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Отмечаем 1000-й матч нашего «Витязя » в Континентальной хоккейной лиге! Представляем альтернативную форму и лого нашего клуба! Событие историческое. И, конечно же, хоккей под стать – очередная встреча с одним из самых крутых клубов нашей лиги.

Наш клуб ведет свою историю с 1996 года. Скоро, в сезоне-2026/27, мы будем отмечать 30-летие «Витязя». Это уже действительно ого-го какая история! Но сейчас все про другую дату. «Витязь» выступает в КХЛ с момента создания нашей лиги, с первого сезона.

Тогда, 2 сентября 2008 года, в первом матче, и первом домашнем матче в КХЛ наша команда записала в актив первые очки в этом новом чемпионате, знаменовавшем новую эру российского хоккея.



Сейчас идет 17-й сезон Континентальной хоккейной лиги. В нем «Витязь» достиг отметки в тысячу матчей!» – сообщается на сайте клуба.

Фото: официальный сайт «Витязя»