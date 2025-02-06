«Витязь» показал черную форму на 1000-й матч в КХЛ – против СКА: «Событие историческое. И хоккей под стать – встреча с одним из самых крутых клубов лиги»
Сегодня команда сыграет против СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Отмечаем 1000-й матч нашего «Витязя» в Континентальной хоккейной лиге! Представляем альтернативную форму и лого нашего клуба! Событие историческое. И, конечно же, хоккей под стать – очередная встреча с одним из самых крутых клубов нашей лиги.
Наш клуб ведет свою историю с 1996 года. Скоро, в сезоне-2026/27, мы будем отмечать 30-летие «Витязя». Это уже действительно ого-го какая история! Но сейчас все про другую дату. «Витязь» выступает в КХЛ с момента создания нашей лиги, с первого сезона.
Тогда, 2 сентября 2008 года, в первом матче, и первом домашнем матче в КХЛ наша команда записала в актив первые очки в этом новом чемпионате, знаменовавшем новую эру российского хоккея.
Сейчас идет 17-й сезон Континентальной хоккейной лиги. В нем «Витязь» достиг отметки в тысячу матчей!» – сообщается на сайте клуба.
Фото: официальный сайт «Витязя»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий