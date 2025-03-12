Илья Ковальчук о договорняках в хоккее: «Один раз что-то заподозрил. Гол забил, на стекло прыгнул, от радости из ушей пар идет, смотрю – никто не радуется»
Илья Ковальчук рассказал об участии в потенциально договорном матче в начале карьеры.
– Получал ли ты предложение о договорняке?
– Нет. Наверное, что-то могло быть в мои первые годы в «Спартаке» – в Высшей лиге, но я точно не получал – мне еще 16 лет.
Я один раз что-то заподозрил, но мне так никто ничего не ответил. В Воронеже играем, матч такой равный – и ничья, ничья, ничья. Уже третий период – нас не выпускают вообще. И вдруг в овертайме мне говорят: «Иди». Я думаю: «Куда идти? Вы что, блин?»
Вбрасывание в средней зоне у нашей лавки, на синей, ближе к нашим воротам. И мне кто-то из защитников говорит: «Иди туда, на дальний борт, вставай». Я думаю: «Куда вставать на борт? Как? Здесь мой игрок сейчас». А мне: «Иди-иди, вставай».
Ну я встал на борт. Короче, мы вбрасывание выигрываем, мне пас отдают – я один на один выхожу. Вратарь вот так вот стоит, половина ворот открыта.
– Отодвинулся? Да ладно?!
– Вот так вот встал. Я думаю: «Что это такое?» Понятно – гол забил, опять на стекло прыгнул, от радости у меня из ушей пар идет. Смотрю – никто не радуется.
Вот тогда у меня закралась мыслишка, что мне просто доверили исполнять этот решающий выстрел, – рассказал Ковальчук на канале «Скользкий лед».
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