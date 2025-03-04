Чинахов в составе «Коламбуса» на игру с «Тампой». Форвард пропустил 39 матчей из-за травмы
«Коламбус» вывел Егора Чинахова из списка травмированных.
24-летний нападающий получил травму верхней части тела 27 ноября в матче с «Монреалем» и пропустил 39 игр регулярного чемпионата НХЛ.
По информации журналиста Джеффа Свободы, главный тренер «Коламбуса» Дин Эвасон сообщил, что Егор Чинахов вернется в состав в матче против «Тампы». Игра состоится 5 марта, начало – в 3:00 по московскому времени.
В текущем сезоне на счету россиянина 14 (7+7) очков в 21 матче регулярного чемпионата.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Коламбуса»
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