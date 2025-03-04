Чинахов в составе «Коламбуса» на игру с «Тампой». Форвард пропустил 39 матчей из-за травмы

«Коламбус» вывел Егора Чинахова из списка травмированных.

24-летний нападающий получил травму верхней части тела 27 ноября в матче с «Монреалем» и пропустил 39 игр регулярного чемпионата НХЛ .

По информации журналиста Джеффа Свободы, главный тренер «Коламбуса » Дин Эвасон сообщил, что Егор Чинахов вернется в состав в матче против «Тампы ». Игра состоится 5 марта, начало – в 3:00 по московскому времени.

В текущем сезоне на счету россиянина 14 (7+7) очков в 21 матче регулярного чемпионата.