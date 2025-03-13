Кучеров может не сыграть против «Филадельфии» из-за болезни. Никита пропустил 3-й период матча с «Каролиной»

Никита Кучеров может пропустить матч с «Филадельфией» из-за болезни.

Ранее форвард «Тампы» не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:4). Кроме того, Кучеров не принимал участия в утренней раскатке в четверг.

В среду «Лайтнинг» вызвали форварда Кэма Эткинсона из АХЛ, он может выйти на лед, если Кучеров не сможет сыграть. Главный тренер «Тампы » Джон Купер отметил, что может использовать состав из 11 нападающих и 7 защитников, как это было в прошлом матче.

«Посмотрим. Кажется, что-то распространяется по команде, и он просто следующий, кто это подхватил. Но посмотрим, как он будет себя чувствовать сегодня.

Давайте подождем до вечера, чтобы увидеть, что произойдет. Мы определенно попробуем этот вариант снова в какой-то момент, но пока не уверен, что это будет именно сегодня», – сказал Джон Купер.