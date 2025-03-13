Кучеров может не сыграть против «Филадельфии» из-за болезни. Никита пропустил 3-й период матча с «Каролиной»
Ранее форвард «Тампы» не сумел доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (1:4). Кроме того, Кучеров не принимал участия в утренней раскатке в четверг.
В среду «Лайтнинг» вызвали форварда Кэма Эткинсона из АХЛ, он может выйти на лед, если Кучеров не сможет сыграть. Главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил, что может использовать состав из 11 нападающих и 7 защитников, как это было в прошлом матче.
«Посмотрим. Кажется, что-то распространяется по команде, и он просто следующий, кто это подхватил. Но посмотрим, как он будет себя чувствовать сегодня.
Давайте подождем до вечера, чтобы увидеть, что произойдет. Мы определенно попробуем этот вариант снова в какой-то момент, но пока не уверен, что это будет именно сегодня», – сказал Джон Купер.
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