Маккиннон набрал 1000 очков в НХЛ за 856 игр. Только Макдэвид, Кросби и Малкин были быстрее среди действующих игроков

Нэтан Маккиннон набрал 1000 очков в НХЛ за 856 матчей.

Форвард «Колорадо » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:0).

На счету 29-летнего канадца теперь 1001 (362+639) очко в 856 играх в рамках регулярок.

Среди действующих игроков лиги только троим удалось быстрее достигнуть отметки 1000 очков. Это Коннор Макдэвид («Эдмонтон », 659), Сидни Кросби («Питтсбург», 757) и Евгений Малкин («Питтсбург », 848).

Отметим, что среди действующих игроков, сыгравших меньше матчей, чем Маккиннон, ближе всех к отметке 1000 очков находятся Никита Кучеров («Тампа », 965 в 785 играх) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 947 в 783).