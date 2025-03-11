Маккиннон набрал 1000 очков в НХЛ за 856 игр. Только Макдэвид, Кросби и Малкин были быстрее среди действующих игроков
Нэтан Маккиннон набрал 1000 очков в НХЛ за 856 матчей.
Форвард «Колорадо» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:0).
На счету 29-летнего канадца теперь 1001 (362+639) очко в 856 играх в рамках регулярок.
Среди действующих игроков лиги только троим удалось быстрее достигнуть отметки 1000 очков. Это Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 659), Сидни Кросби («Питтсбург», 757) и Евгений Малкин («Питтсбург», 848).
Отметим, что среди действующих игроков, сыгравших меньше матчей, чем Маккиннон, ближе всех к отметке 1000 очков находятся Никита Кучеров («Тампа», 965 в 785 играх) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 947 в 783).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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