Маккиннон про 1000 очков в НХЛ: «Важная веха, повод поразмышлять. Хочется командного успеха, чтобы все в «Колорадо» вместе праздновали достижения и победы»

Нэтан Маккиннон назвал важным событием достижение отметки 1000 очков в НХЛ.

Форвард «Колорадо » сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:0).

На счету 29-летнего канадца теперь 1001 (362+639) очко в 856 играх в рамках регулярок.

«Думаю, это круто. Здорово достичь чего-то вместе с друзьями и партнерами по команде. Не знаю, это просто число. Определенно важная веха, и, наверное, повод немного поразмышлять.

Конечно, хочется командного успеха, хочется, чтобы все вместе праздновали достижения и победы. А это достижение только мое, но за ним длинный путь с взлетами и падениями. В любом случае, это крутой момент», – сказал Нэтан Маккиннон .

Маккиннон набрал 1000 очков в НХЛ за 856 игр. Только Макдэвид, Кросби и Малкин были быстрее среди действующих игроков