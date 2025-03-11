Маккиннон про 1000 очков в НХЛ: «Важная веха, повод поразмышлять. Хочется командного успеха, чтобы все в «Колорадо» вместе праздновали достижения и победы»
Нэтан Маккиннон назвал важным событием достижение отметки 1000 очков в НХЛ.
Форвард «Колорадо» сделал 2 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (3:0).
На счету 29-летнего канадца теперь 1001 (362+639) очко в 856 играх в рамках регулярок.
«Думаю, это круто. Здорово достичь чего-то вместе с друзьями и партнерами по команде. Не знаю, это просто число. Определенно важная веха, и, наверное, повод немного поразмышлять.
Конечно, хочется командного успеха, хочется, чтобы все вместе праздновали достижения и победы. А это достижение только мое, но за ним длинный путь с взлетами и падениями. В любом случае, это крутой момент», – сказал Нэтан Маккиннон.
Маккиннон набрал 1000 очков в НХЛ за 856 игр. Только Макдэвид, Кросби и Малкин были быстрее среди действующих игроков
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости