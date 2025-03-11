Маккиннон с 0+2 и 1000-м очком, Улльмарк с 48 сэйвами в матче с «Детройтом» и Тейдж Томпсон с дублем – звезды дня в НХЛ
Нэтан Маккиннон, Линус Улльмарк и Тейдж Томпсон – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Баффало» Тейдж Томпсон с дублем в ворота «Эдмонтона» (3:2).
Вторая звезда – вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк, отразивший 48 из 49 бросков в матче с «Детройтом» (2:1).
Первая звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, сделавший 2 передачи в матче с «Чикаго» (3:0) и достигший отметки 1000 очков в лиге.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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