Эрик О′Делл: «Галимов – один из топ-игроков. Он проводит невероятный сезон. Думаю, он заиграет в «Анахайме». Он сейчас в полном порядке»

Эрик О′Делл подвел итоги матча «Ак Барса» с «Трактором» (6:2).

В этой игре Артем Галимов забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Даниса Зарипова по голам за «Ак Барс» в одной регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Действительно были два тяжелых поражения ранее, но здорово, что мы переломили эту тенденцию. Была большая игра, и тем ценнее победа. Финиш регулярки, таблица плотная, поэтому надо выгрызать каждое очко и победы в преддверии плей-офф.

Классный тест, очень интенсивная игра, близкая к кубковой. Отмечу всю команду, сделали выводы, сыграли строго по заданию. Будем добавлять далее.

– Галимов побил клубный рекорд Зарипова. Как воспринял?

– Красавец! Парень проводит невероятный сезон, нам нужны его голы и далее. Галимов – один из топ-игроков, очень рад за него. Пусть не останавливается, он крутой игрок.

– Видишь его в «Анахайме» в следующем сезоне?

– Конечно, причем в звене с Гецлафом и Перри (улыбается). Если серьезно, то, думаю, он заиграет там. Он сейчас в полном порядке, пусть продолжает.

– Как адаптация? Какие сложности?

– Пока все хорошо, конечно, у меня здесь другая роль. Просят больше играть в защите, фокус на вбрасываниях, борьбе, что вполне мне по душе, я это принял.

Парни забивают голы, что круто. Стараюсь быть позитивным на лавке, впереди плей-офф, поэтому мне надо стать максимально командным игроком, делать правильные вещи, – сказал нападающий «Ак Барса» Эрик О′Делл.

Напомним, Галимов выл выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ-2020 под 129-м номером.