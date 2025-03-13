Эрик О′Делл: «Галимов – один из топ-игроков. Он проводит невероятный сезон. Думаю, он заиграет в «Анахайме». Он сейчас в полном порядке»
В этой игре Артем Галимов забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Даниса Зарипова по голам за «Ак Барс» в одной регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Действительно были два тяжелых поражения ранее, но здорово, что мы переломили эту тенденцию. Была большая игра, и тем ценнее победа. Финиш регулярки, таблица плотная, поэтому надо выгрызать каждое очко и победы в преддверии плей-офф.
Классный тест, очень интенсивная игра, близкая к кубковой. Отмечу всю команду, сделали выводы, сыграли строго по заданию. Будем добавлять далее.
– Галимов побил клубный рекорд Зарипова. Как воспринял?
– Красавец! Парень проводит невероятный сезон, нам нужны его голы и далее. Галимов – один из топ-игроков, очень рад за него. Пусть не останавливается, он крутой игрок.
– Видишь его в «Анахайме» в следующем сезоне?
– Конечно, причем в звене с Гецлафом и Перри (улыбается). Если серьезно, то, думаю, он заиграет там. Он сейчас в полном порядке, пусть продолжает.
– Как адаптация? Какие сложности?
– Пока все хорошо, конечно, у меня здесь другая роль. Просят больше играть в защите, фокус на вбрасываниях, борьбе, что вполне мне по душе, я это принял.
Парни забивают голы, что круто. Стараюсь быть позитивным на лавке, впереди плей-офф, поэтому мне надо стать максимально командным игроком, делать правильные вещи, – сказал нападающий «Ак Барса» Эрик О′Делл.
Напомним, Галимов выл выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ-2020 под 129-м номером.
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