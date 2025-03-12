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Галимов забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Зарипова по голам за «Ак Барс» в одной регулярке КХЛ

Артем Галимов установил рекорд «Ак Барса» по голам за один сезон КХЛ.

Казанский клуб принимает «Трактор» (6:2, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

25-летний форвард «Ак Барса» Артем Галимов отметился дублем и результативной передачей в этой игре. 

Таким образом, на счету нападающего стало 59 (35+24) очков в 65 матчах. Галимов побил рекорд Даниса Зарипова по голам за «Ак Барс» в одном регулярном чемпионате КХЛ. 

Зарипов набрал 65 (34+31) очков в 56 играх сезона-2008/09. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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