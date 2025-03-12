Галимов забросил 35-ю шайбу в сезоне и побил рекорд Зарипова по голам за «Ак Барс» в одной регулярке КХЛ
Артем Галимов установил рекорд «Ак Барса» по голам за один сезон КХЛ.
Казанский клуб принимает «Трактор» (6:2, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
25-летний форвард «Ак Барса» Артем Галимов отметился дублем и результативной передачей в этой игре.
Таким образом, на счету нападающего стало 59 (35+24) очков в 65 матчах. Галимов побил рекорд Даниса Зарипова по голам за «Ак Барс» в одном регулярном чемпионате КХЛ.
Зарипов набрал 65 (34+31) очков в 56 играх сезона-2008/09.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости