Мирошниченко набрал очки в 7-й игре АХЛ подряд. У него 18+17 в 37 матчах сезона за фарм «Вашингтона»

Иван Мирошниченко забил 18-й гол в сезоне АХЛ.

Нападающий фарм-клуба «Вашингтона » забросил шайбу и сделал передачу в матче против «Уилкс-Бэрри » (4:5 Б).

Он набрал очки в 7-й игре подряд.

На счету 21-летнего Ивана Мирошниченко теперь 35 (18+17) очков в 37 матчах за «Херши » в текущем сезоне АХЛ .