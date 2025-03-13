Мирошниченко набрал очки в 7-й игре АХЛ подряд. У него 18+17 в 37 матчах сезона за фарм «Вашингтона»
Иван Мирошниченко забил 18-й гол в сезоне АХЛ.
Нападающий фарм-клуба «Вашингтона» забросил шайбу и сделал передачу в матче против «Уилкс-Бэрри» (4:5 Б).
Он набрал очки в 7-й игре подряд.
На счету 21-летнего Ивана Мирошниченко теперь 35 (18+17) очков в 37 матчах за «Херши» в текущем сезоне АХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт АХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости