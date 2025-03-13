Потанин о выходе «Норильска» в плей-офф ВХЛ: «Хоккей для Норильска – больше, чем игра, это символ единства, стремления к победе. Успехи команды вдохновляют норильчан»
Владимир Потанин поздравил «Норильск» с выходом в плей-офф ВХЛ.
Клуб из Норильска уступил «Магнитке» (0:1 ОТ), но гарантировал себе участие в плей-офф ВХЛ, набрав 77 очков после 61 матча.
«Поздравляю хоккейный клуб «Норильск» с выходом в плей-офф. Это не только спортивное достижение, но и знаковое событие для всего региона.
Хоккей для Норильска – больше, чем игра. Это символ единства и стремления к победе в любых условиях. Уже сейчас можно наблюдать, как успехи команды вдохновляют норильчан, объединяя вокруг игры всех любителей хоккея.
Надеюсь, что выход в плей-офф – это еще один шаг на пути к нашей амбициозной цели – стать чемпионами страны», – сказал глава «Норникеля» и член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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