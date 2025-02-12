Президент «Динамо»: «Нам хотелось бы иметь динамовскую команду КХЛ в Санкт-Петербурге, несмотря на то, что там есть СКА. Но вопрос упирается в деньги»
– Достаточно ли «Динамо» иметь в ВХЛ одну команду, с которой есть партнерские отношения, или для эффективности хотелось бы их иметь больше?
– Конечно, хотелось бы иметь две команды, может, даже три. Но к сожалению, вопрос тут связан с финансами.
Мы в свое время отказались от московской команды ВХЛ не потому, что хотели просто отказаться. Здесь речь идет и о развитии игроков: в некоторой степени мы загнали их в одну команду, а так бы из двух клубов МХЛ игроки бы переходили в две из ВХЛ.
Но как я уже сказал, это финансовый вопрос, поскольку на содержание команды ВХЛ необходимы денежные средства, и таких лишних средств на сегодняшний день у нас нет.
Да, нам хотелось бы иметь динамовскую команду КХЛ в Санкт-Петербурге, несмотря на то что там есть СКА. У нас там есть дворец «Юбилейный», есть три полноценных дворца, которые можно было бы задействовать, но вопрос упирается в деньги.
У клуба ВХЛ, как я уже не один раз говорил, бюджет в районе 400–500 млн рублей в год, мы в этом году на него также выходим.
Есть, конечно, вопрос, связанный с удорожанием клюшек, коньков, другого инвентаря, который мы закупаем за рубежом. Российским инвентарем пользуются детско-юношеские школы, молодежные команды, но игроки в основном почему-то играют иностранными клюшками Bauer, – сказал смеясь Виктор Воронин.
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