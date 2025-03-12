Зубов о 2:4 от «Спартака»: «Лада» вторую игру пропускает голы в начале, пацанам тяжело входить в игру. Две шайбы отыграли, могли еще забивать»

Главный тренер «Лады» Павел Зубов оценил домашнее поражение от «Спартака» (2:4).

– Вторую игру пропускаем голы в начале, после этого пацанам тяжело входить в игру. Пришлось перестраиваться. В третьем периоде поменяли практически все сочетания. Два гола отыграли, могли еще забивать, но начало нам нужно другое.

– Кто будет играть в воротах в воскресенье?

– Пока мыслей нет. Надо разобраться. Послезавтра соберем вратарей и тренера по вратарям, пообщаемся. Надо приходить к какому‑то знаменателю и терпеливо начинать матчи.

– Алтыбармякан забросил шайбу, можно считать это положительным моментом?

– Почти полгода не забивал. Конечно, у него упал груз с плеч. Когда нападающий не забивает полгода, с ума сойти можно, гол обязательно придаст ему положительный импульс, – сказал Павел Зубов .