«Трактор» разгромил «Ладу» – 6:0. У команды Гру 4 победы подряд с общим счетом 22:3

«Трактор» выиграл 4 подряд матча Фонбет Чемпионата КХЛ с общим счетом 22:3.

Команда под руководством Бенуа Гру разгромила «Ладу» со счетом 6:0 в выездном матче.

Таким образом, «Трактор » набрал 90 очков после 64 игр и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.

«Лада » проиграла 7 из 8 последних матчей. Команда тренера Павла Зубова идет 10-й на Востоке с 50 баллами после 63 матчей.