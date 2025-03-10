«Трактор» разгромил «Ладу» – 6:0. У команды Гру 4 победы подряд с общим счетом 22:3
«Трактор» выиграл 4 подряд матча Фонбет Чемпионата КХЛ с общим счетом 22:3.
Команда под руководством Бенуа Гру разгромила «Ладу» со счетом 6:0 в выездном матче.
Таким образом, «Трактор» набрал 90 очков после 64 игр и занимает 1-е место в таблице Восточной конференции.
«Лада» проиграла 7 из 8 последних матчей. Команда тренера Павла Зубова идет 10-й на Востоке с 50 баллами после 63 матчей.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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