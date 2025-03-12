Гатиятулин о 6:2 с «Трактором»: «Ак Барс» продолжает играть в хоккей, который приносит результат. Ломаем стену, выходим из шторма, кураж всегда необходим»
Казанский клуб на своей арене одержал победу со счетом 6:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Нужная победа. Все вместе ломаем эту стену между тем состоянием, которое у нас было, когда мы при правильной игре были уверены, что победим. Хотелось бы отметить наших болельщиков, которые помогли нам сделать шаг в этом направлении.
– Дали сопернику отыграться, с чем это связанно?
– Осталось много эмоций, важно было, чтобы ребята правильно отреагировали. Мы продолжали играть в хоккей, который приносит нам успех. Выходим из этого шторма.
– Как не допустить расслабленности в следующих матчах?
– Если брать спад, за исключением двух матчей, у нас были отрезки, но не могли распорядится моментами у ворот соперника. Пропускали легкие голы. Но мы ломаем эту стену. Ребята все понимают, важно их отношение к работе.
– Насколько вы близки к своему куражному состоянию?
– Моя работа приносит мне удовольствие, бывают пасмурные дни, бывают солнечные, но мы стараемся профессионально выполнять свою работу, кураж всегда необходим.
– Галимов побил снайперский рекорд Даниса Зарипова, как это прокомментируете?
– Всегда приятно переписывать рекорды. Рад за Артема.
– Насколько неожиданным для вас стал гол Шабанова?
– Разбирали. Шабанов при мне делал первые шаги в КХЛ. Его шайба – игровой момент, где‑то проспали, дали сопернику этим воспользоваться.
– Почему не играл Дыняк?
– Дыняк на разминке почувствовал дискомфорт, не стали рисковать. Дали ему восстановиться, – сказал Анвар Гатиятулин.
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