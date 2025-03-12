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Гатиятулин о 6:2 с «Трактором»: «Ак Барс» продолжает играть в хоккей, который приносит результат. Ломаем стену, выходим из шторма, кураж всегда необходим»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги игры против «Трактора».

Казанский клуб на своей арене одержал победу со счетом 6:2 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Нужная победа. Все вместе ломаем эту стену между тем состоянием, которое у нас было, когда мы при правильной игре были уверены, что победим. Хотелось бы отметить наших болельщиков, которые помогли нам сделать шаг в этом направлении.

– Дали сопернику отыграться, с чем это связанно?

– Осталось много эмоций, важно было, чтобы ребята правильно отреагировали. Мы продолжали играть в хоккей, который приносит нам успех. Выходим из этого шторма.

– Как не допустить расслабленности в следующих матчах?

– Если брать спад, за исключением двух матчей, у нас были отрезки, но не могли распорядится моментами у ворот соперника. Пропускали легкие голы. Но мы ломаем эту стену. Ребята все понимают, важно их отношение к работе.

– Насколько вы близки к своему куражному состоянию?

– Моя работа приносит мне удовольствие, бывают пасмурные дни, бывают солнечные, но мы стараемся профессионально выполнять свою работу, кураж всегда необходим.

– Галимов побил снайперский рекорд Даниса Зарипова, как это прокомментируете?

– Всегда приятно переписывать рекорды. Рад за Артема.

– Насколько неожиданным для вас стал гол Шабанова?

– Разбирали. Шабанов при мне делал первые шаги в КХЛ. Его шайба – игровой момент, где‑то проспали, дали сопернику этим воспользоваться.

– Почему не играл Дыняк?

Дыняк на разминке почувствовал дискомфорт, не стали рисковать. Дали ему восстановиться, – сказал Анвар Гатиятулин

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Галимов
logoТрактор
logoМаксим Шабанов
logoАнвар Гатиятулин
logoКХЛ
logoНикита Дыняк
logoДанис Зарипов
logoМатч ТВ
logoАк Барс
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