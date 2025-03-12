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«Ак Барс» прервал серию «Трактора» из 4 побед подряд. Команда Гатиятулина идет 4-й на Востоке

«Ак Барс» прервал 4-матчевую победную серию «Трактора» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Анвара Гатиятулина одержала победу со счетом 6:2 в домашнем матче. 

Таким образом, «Ак Барс» выиграл 3 из 5 последних матчей и набрал 82 балла после 65 игр. Казанский клуб занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. 

У «Трактора» 90 очков после 65 матчей, команда тренера Бенуа Гру идет 1-й на Востоке. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoАк Барс
logoКХЛ
logoТрактор
logoАнвар Гатиятулин
logoБенуа Гру
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