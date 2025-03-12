Гру о 2:6: «Ак Барс» заслужил победу, а «Трактор» заслужил 6 пропущенных шайб. Фукале хорошо провел первый период, если бы не он, мы бы пропустили гораздо больше»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Челябинский клуб потерпел поражение в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 2:6.

– Мы видели на льду две команды. Одна была очень настойчива, второй команде настойчивости не хватило. «Ак Барс» хотел заполучить шайбу, они ее получили и контролировали. Они заслужили победу, а мы заслужили шесть пропущенных шайб.

– Не было у вас мысли заменить Фукале?

– Нет, мы выигрываем и проигрываем как команда. Фукале очень хорошо провел первый период, если бы не он, мы бы пропустили гораздо больше шести шайб.

– Как удаление Дэя повлияло на команду?

– Буду честен, сначала я думал, что удаления не будет. Оно вылилось только в один гол в меньшинстве, я бы ни в чем не стал винить Логана Дэя .

– Связано ли отсутствие мотивации с тем, что команда готовится к плей‑офф и доигрывает регулярный чемпионат?

– Я не считаю, что мы стремимся сохранить себя для плей‑офф. Каждый матч для нас важен. Игры против топовых команд – хорошая проверка.

– Что можете сказать о шайбе Шабанова и его игре в этом сезоне?

– Это было очень необычно, гол случился быстро. Максим нашел правильное время, использовал свой талант, он молодец, вернул нас в игру, – сказал Бенуа Гру .

Шабанов забил лакросс-гол «Ак Барсу». В прошлом сезоне форвард «Трактора» забросил так победную шайбу «Авангарду»