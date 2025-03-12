Гаврилов о СКА: «Выступление в Кубке Гагарина будет сильно зависеть от вратаря. В плей-офф сыграет Плешков, думаю. Как говорил Захаркин: «У него пандус повыше»

Андрей Гаврилов считает, что успех СКА в Кубке Гагарина зависит от вратарей.

«Думаю, что от игры вратаря будет сильно зависеть выступление СКА в Кубке Гагарина. Все-таки ребята молодые, нет ярко выраженного первого номера.

Непонятно, на кого будет делаться ставка. Заврагин, Плешков или кто-то еще? Думаю, в плей-офф будет играть Плешков. Как говорил Игорь Владимирович Захаркин: «У него пандус немного повыше». В плане опыта. Он уже ездил и за сборную играть.

Он чуть старше, матчей в КХЛ у него побольше. Но может сыграть и Заврагин . Последние матчи он проводит хорошо», – сказал бывший голкипер клубов КХЛ Андрей Гаврилов.