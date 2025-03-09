  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Соркин о том, будет ли у СКА преимущество перед ЦСКА в плей-офф: «Счет в серии начинается с 0-0. Встречи в регулярке ни на что в Кубке Гагарина не влияют»
0

Соркин о том, будет ли у СКА преимущество перед ЦСКА в плей-офф: «Счет в серии начинается с 0-0. Встречи в регулярке ни на что в Кубке Гагарина не влияют»

Максим Соркин высказался о возможной встрече попадет со СКА в плей-офф.

– Что касается плей-офф, то нельзя исключать варианта, что ЦСКА попадет на СКА в первом раунде. Если такое произойдет, будет ли у вашего соперника психологическое преимущество перед вами, так как они выиграли три из четырех очных встреч?

– Это не преимущество. Счет в серии начинается с 0:0 в каждой игре. Поэтому кто первый выиграет четыре игры, тот и пройдет дальше. Очные встречи в регулярке ни на что в Кубке Гагарина не влияют.

– В последней игре вы забросили СКА одну шайбу, в декабрьской тоже один раз отличились. Вам лично удобно против питерского клуба играть или для вас нет большой разницы, с кем играть в первом круге плей-офф?

– Я не могу говорить, против кого мне удобно, а с кем неудобно играть. В регулярном сезоне мы, получается, проиграли Питеру – 1-3 в серии. Это ни о чем завтра не будет говорить. Я думаю, в плей-офф это не будет играть никакой роли.

– А вообще в предстоящем Кубке Гагарина стоит ожидать от команд яркий атакующий хоккей, или он будет более закрытый?

– Скорее он будет такой, как в последней нашей игре со СКА. Потому что Кубки выигрывает оборона, а не атака. Все команды КХЛ будут больше на нее делать основную ставку, – сказал нападающий ЦСКА Максим Соркин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Московский комсомолец»
logoЦСКА
logoКХЛ
logoМаксим Соркин
logoКубок Гагарина
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Автор пента-трика в КХЛ – глазами близких: тренировался в огороде и играл с отцом в любителях
444 минуты назад
Ротенберг выложил статистику самых результативных клубов за его 250 матчей в роли тренера, где СКА на 1-м месте: «Все только начинается»
32сегодня, 12:33Фото
Расклады плей-офф КХЛ: СКА выходит на «Динамо», «Металлург» – на «Авангард»
94вчера, 23:49Live
Главные новости
Ротенберг о Толчинском: «Сережа много работает, по физике сильно добавил. Мы вместе тренировались. Он молодец. Как Никишин сказал, «Феррари» – Twin Turbo»
339 минут назад
КХЛ. Минское «Динамо» принимает «Куньлунь»
954 минуты назадLive
НХЛ. «Филадельфия» примет «Нью-Джерси», «Вашингтон» против «Сиэтла», «Питтсбург» в гостях у «Миннесоты», «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом»
29сегодня, 13:55
Ник Петан: «Не думаю, что «Ак Барс» должен бояться «Авангарда» как соперника по плей-офф. Нам нужно концентрироваться на своей игре, мы готовы играть с каждым»
сегодня, 13:49
Трямкин заработает около 150 млн рублей по 3-летнему контракту с «Автомобилистом» (Metaratings)
1сегодня, 13:41
Кравчук о Гребенкине: «Он не для 3-4-го звена, где играют «волки» и «собаки», задача которых – покусать. В «Филадельфии» есть шанс подняться выше 3-го»
1сегодня, 13:31
Ротенберг выложил статистику самых результативных клубов за его 250 матчей в роли тренера, где СКА на 1-м месте: «Все только начинается»
32сегодня, 12:33Фото
Ротенберг о 250 матчах в качестве тренера: «Хороший фундамент. Качество матчей – главное для меня. Для СКА есть только одно место, первое»
34сегодня, 11:32
Михаил Дегтярев: «Хоккей без России – глупость. И наши зарубежные коллеги так считают. Олимпиада без России – ни о чем, не полетит»
41сегодня, 10:15
Ротенберг о любви к атакующему хоккею: «Считаю, что шансы победить дают заброшенные шайбы. Это наша культура. Когда был маленьким мальчиком в Ленинграде, смотрел всегда сборную СССР»
27сегодня, 09:28
Ко всем новостям
Последние новости
Бахмутов о том, что клубы неудачно играют с аутсайдерами в концовке регулярки: «Команды внизу уже раскрепощены. У них нет психологической нагрузки»
6 минут назад
Земченок о СКА: «Уже не бежим сломя голову в атаку. Перед плей-офф надо начинать играть более прагматично, надежно»
11 минут назад
Егор Заврагин: «СКА добавляет благодаря работе над ошибками. У нас еще достаточно игр до начала плей-офф, потихоньку готовимся через них»
1сегодня, 13:59
Рантанен – 5-й игрок за последние 10 лет, набравший 2+ очка в дебютном матче за «Даллас»
сегодня, 13:13
Акользин об игре СКА в обороне: «Мы добавили, стало меньше контратак. Работаем над этим компонентом, стараемся улучшать его с каждой игрой»
1сегодня, 12:57
Земченок о 7-м месте СКА на Западе: «Не загадываю, какое итоговое место будет. Если мы настроим игру, то без разницы, какой будет соперник»
1сегодня, 12:48
Петан о 0:2 от «Авангарда»: «Иногда проигрываешь даже тот матч, в котором играл хорошо. У нас было много моментов, но шайба не шла в ворота»
1сегодня, 12:15
Кравчук о Кузьменко: «Многие тренеры в НХЛ шарахаются от непредсказуемости игроков. В «Лос-Анджелесе» нужен стабильный и результативный хоккей»
сегодня, 11:58
Хайруллин о победе над «Металлургом» 8 марта: «СКА не должен был проиграть в женский праздник»
6сегодня, 11:48
Евгений Артюхин: «Буше внедрил в «Авангарде» свою систему игры и доходчиво объяснил ее принципы. Результат мы видим на льду в длительной победной серии»
сегодня, 11:17