Соркин о том, будет ли у СКА преимущество перед ЦСКА в плей-офф: «Счет в серии начинается с 0-0. Встречи в регулярке ни на что в Кубке Гагарина не влияют»

Максим Соркин высказался о возможной встрече попадет со СКА в плей-офф.

– Что касается плей-офф, то нельзя исключать варианта, что ЦСКА попадет на СКА в первом раунде. Если такое произойдет, будет ли у вашего соперника психологическое преимущество перед вами, так как они выиграли три из четырех очных встреч?

– Это не преимущество. Счет в серии начинается с 0:0 в каждой игре. Поэтому кто первый выиграет четыре игры, тот и пройдет дальше. Очные встречи в регулярке ни на что в Кубке Гагарина не влияют.

– В последней игре вы забросили СКА одну шайбу, в декабрьской тоже один раз отличились. Вам лично удобно против питерского клуба играть или для вас нет большой разницы, с кем играть в первом круге плей-офф?

– Я не могу говорить, против кого мне удобно, а с кем неудобно играть. В регулярном сезоне мы, получается, проиграли Питеру – 1-3 в серии. Это ни о чем завтра не будет говорить. Я думаю, в плей-офф это не будет играть никакой роли.

– А вообще в предстоящем Кубке Гагарина стоит ожидать от команд яркий атакующий хоккей, или он будет более закрытый?

– Скорее он будет такой, как в последней нашей игре со СКА. Потому что Кубки выигрывает оборона, а не атака. Все команды КХЛ будут больше на нее делать основную ставку, – сказал нападающий ЦСКА Максим Соркин.