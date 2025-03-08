Гру о 5:1: «Не могу сказать, что «Трактор» сыграл хорошо и системно. «Северсталь» – очень быстрая команда, они здорово двигают шайбу и играют всей пятеркой»
Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Челябинске и завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев.
– Рады этой победе, мы медленно начали матч. Для наших игроков непривычно иметь неделю перерыва, но мы благоразумно использовали это время. Наша команда упорно тренировалась.
Четыре победы в пяти матчах о многом говорят. Хотел бы отметить игру вратаря Зака Фукале. Сейчас все победы важны, рады, что удалось победить.
– Почему во втором периоде отсутствовал Блажиевский?
– Он заблокировал неприятный бросок ногой, но не думаю, что это серьезно.
– Как готовились к матчу против «Северстали», видели ли что‑то подобное в АХЛ?
– «Северсталь» – очень быстрая команда, они здорово двигают шайбу и играют всей пятеркой на льду. Не могу сказать, что мы хорошо и системно сыграли в этом матче.
– Чувствовали, что Коростелев и Котляревский особенно готовились к этому матчу?
– Мы не обсуждали этот вопрос с Коростелевым. Но, разумеется, первая игра против бывшей команды очень важна. Но после первых пяти минут эмоции отходят, и ребята концентрируются на игре.
– Можно сказать, что вы довольны звеном Кадейкин – Шабанов – Коростелев и пойдете с ним в плей‑офф?
– Когда мы подписали Коростелева, у нас был план по его использованию, но из‑за травм пришлось его менять. Мы решили, что Кадейкин здорово смотрится вместе с Шабановым, решили попробовать добавить к ним в звено Коростелева.
Они хорошо сработались, а я не люблю менять то, что работает, поэтому пока играют так, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.
«Трактор» впервые в истории забил 200+ шайб в сезоне КХЛ. У СКА 8 таких регулярок, у ЦСКА и «Салавата» – по 3
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий