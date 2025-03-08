Бенуа Гру высказался о победе «Трактора» над «Северсталью».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ проходил в Челябинске и завершился со счетом 5:1 в пользу хозяев.

– Рады этой победе, мы медленно начали матч. Для наших игроков непривычно иметь неделю перерыва, но мы благоразумно использовали это время. Наша команда упорно тренировалась.

Четыре победы в пяти матчах о многом говорят. Хотел бы отметить игру вратаря Зака Фукале . Сейчас все победы важны, рады, что удалось победить.

– Почему во втором периоде отсутствовал Блажиевский?

– Он заблокировал неприятный бросок ногой, но не думаю, что это серьезно.

– Как готовились к матчу против «Северстали», видели ли что‑то подобное в АХЛ?

– «Северсталь » – очень быстрая команда, они здорово двигают шайбу и играют всей пятеркой на льду. Не могу сказать, что мы хорошо и системно сыграли в этом матче.

– Чувствовали, что Коростелев и Котляревский особенно готовились к этому матчу?

– Мы не обсуждали этот вопрос с Коростелевым . Но, разумеется, первая игра против бывшей команды очень важна. Но после первых пяти минут эмоции отходят, и ребята концентрируются на игре.

– Можно сказать, что вы довольны звеном Кадейкин – Шабанов – Коростелев и пойдете с ним в плей‑офф?

– Когда мы подписали Коростелева, у нас был план по его использованию, но из‑за травм пришлось его менять. Мы решили, что Кадейкин здорово смотрится вместе с Шабановым , решили попробовать добавить к ним в звено Коростелева.

Они хорошо сработались, а я не люблю менять то, что работает, поэтому пока играют так, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .

«Трактор» впервые в истории забил 200+ шайб в сезоне КХЛ. У СКА 8 таких регулярок, у ЦСКА и «Салавата» – по 3