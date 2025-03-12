Шабанов забил лакросс-гол «Ак Барсу». В прошлом сезоне форвард «Трактора» забросил так победную шайбу «Авангарду»
Максим Шабанов забил лакросс-гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
Казанский клуб противостоит «Трактору» (3:2, второй период) в домашнем матче.
На 24-й минуте игры форвард гостей Максим Шабанов забил лакросс-гол после передачи от Никиты Коростелева.
В сезоне-2023/24 Шабанов забил в ворота «Авангарда» лакросс-гол, который стал в том матче победным для «Трактора» (5:4).
Изображение: кадр из видео в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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