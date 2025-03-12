Шабанов забил лакросс-гол «Ак Барсу». В прошлом сезоне форвард «Трактора» забросил так победную шайбу «Авангарду»

Максим Шабанов забил лакросс-гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Казанский клуб противостоит «Трактору » (3:2 , второй период) в домашнем матче.

На 24-й минуте игры форвард гостей Максим Шабанов забил лакросс-гол после передачи от Никиты Коростелева.

В сезоне-2023/24 Шабанов забил в ворота «Авангарда » лакросс-гол, который стал в том матче победным для «Трактора» (5:4).

Изображение: кадр из видео в телеграм-канале «Хоккей на Кинопоиске».