Порядин об Овечкине: «Саша – великий. Если все мои голы на тренировках посчитать – их будет меньше, чем у него в НХЛ»
Павел Порядин высоко оценил снайперские качества Александра Овечкина.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Недавно Артем Дзюба побил рекорд по голам в РПЛ. Георгий Черданцев сравнил его с погоней Овечкина. Справедливо?
– Я играю в хоккей, понимаю, как играет Александр и как это тяжело. Если все мои голы на тренировках посчитать, их будет меньше, [чем у него в НХЛ].
Не знаю специфику футбола и подготовку. Слежу, конечно, но не фанат. Саша – великий. За его рекордом следит любой игрок из любого вида спорта.
Будет праздник и для него самого, и для всей страны – у нас единая большая спортивная семья, – сказал форвард «Спартака».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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