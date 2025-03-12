Порядин об Овечкине: «Саша – великий. Если все мои голы на тренировках посчитать – их будет меньше, чем у него в НХЛ»

Павел Порядин высоко оценил снайперские качества Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Недавно Артем Дзюба побил рекорд по голам в РПЛ. Георгий Черданцев сравнил его с погоней Овечкина. Справедливо?

– Я играю в хоккей, понимаю, как играет Александр и как это тяжело. Если все мои голы на тренировках посчитать, их будет меньше, [чем у него в НХЛ ].

Не знаю специфику футбола и подготовку. Слежу, конечно, но не фанат. Саша – великий. За его рекордом следит любой игрок из любого вида спорта.

Будет праздник и для него самого, и для всей страны – у нас единая большая спортивная семья, – сказал форвард «Спартака ».