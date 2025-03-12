Васильев о словах Овечкина про «Динамо»: «Он патриот и никогда не скрывал, что вернется в Россию. Александр не променял бы родную страну на США»
Ранее 39-летний форвард заявил, что намерен вернуться в «Динамо» в 2026 году, после истечения контракта с «Вашингтоном», если не будет испытывать проблем со здоровьем.
Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.
«Овечкин никогда не скрывал, что вернется в Россию. Ничего удивительного в этом нет, он патриот нашей страны. Александр не променял бы родную страну на США, такого решения не приходилось ждать от него.
Сейчас все следят за погоней Овечкина за рекордом Гретцки и немного упустили тот факт, что он в любом случае после НХЛ собирался вернуться в Россию.
На Овечкина здесь будут ходить стадионы, это же легенда мирового хоккея», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Васильев о госнаграде Овечкину за рекорд по голам в НХЛ: «Родина по достоинству оценит достижения Александра, уверен. Его значимость для мирового хоккея сложно переоценить»
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