Васильев о словах Овечкина про «Динамо»: «Он патриот и никогда не скрывал, что вернется в Россию. Александр не променял бы родную страну на США»

Дмитрий Васильев отреагировал на слова Александра Овечкина про возвращение в КХЛ.

Ранее 39-летний форвард заявил, что намерен вернуться в «Динамо » в 2026 году, после истечения контракта с «Вашингтоном », если не будет испытывать проблем со здоровьем.

Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забить еще 9 шайб, чтобы побить рекорд.

«Овечкин никогда не скрывал, что вернется в Россию. Ничего удивительного в этом нет, он патриот нашей страны. Александр не променял бы родную страну на США, такого решения не приходилось ждать от него.

Сейчас все следят за погоней Овечкина за рекордом Гретцки и немного упустили тот факт, что он в любом случае после НХЛ собирался вернуться в Россию.

На Овечкина здесь будут ходить стадионы, это же легенда мирового хоккея», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Васильев о госнаграде Овечкину за рекорд по голам в НХЛ: «Родина по достоинству оценит достижения Александра, уверен. Его значимость для мирового хоккея сложно переоценить»