Шабанов забил лакросс-гол в матче против «Авангарда». У форварда «Трактора» 22+25 в 56 играх сезона
Максим Шабанов забил лакросс-гол в матче КХЛ.
23-летний нападающий «Трактора» забросил шайбу на 47-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда».
Благодаря голу Максима Шабанова челябинцы вышли вперед со счетом 5:4.
На счету игрока теперь 47 (22+25) баллов в 56 матчах сезона.
Главное, чтобы не в Ска/Цска в следующем сезоне. Для последних он вообще лакомый кусочек.
Шабан Красава!
В динамике он легче делается.