Шабанов забил лакросс-гол в матче против «Авангарда». У форварда «Трактора» 22+25 в 56 играх сезона

Максим Шабанов забил лакросс-гол в матче КХЛ.

23-летний нападающий « » забросил шайбу на 47-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ против « ».

Благодаря голу челябинцы вышли вперед со счетом 5:4.

На счету игрока теперь 47 (22+25) баллов в 56 матчах сезона.