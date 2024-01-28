Шабанов забил лакросс-гол в матче против «Авангарда». У форварда «Трактора» 22+25 в 56 играх сезона

Теги Авангард Трактор видео КХЛ Максим Шабанов Хоккей

Максим Шабанов забил лакросс-гол в матче КХЛ.

23-летний нападающий «Трактора» забросил шайбу на 47-й минуте матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Авангарда».

Благодаря голу Максима Шабанова челябинцы вышли вперед со счетом 5:4.

На счету игрока теперь 47 (22+25) баллов в 56 матчах сезона.

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Как же повезло Чмыхову! 4 из 5 голов посмотрел с лучшего места , еще и лакросс увидел своими глазами!
+29
-1
+28
Да уж, лучший лакросс, что я видел...
+15
-2
+13
Это было красиво!👍🏻
+11
-2
+9
Конечно жаль что Ава проиграл, но гол конечно пушка !!!!!
+6
0
+6
Игра огонь , низкий поклон командам за предоставленное удовольствие, игра на одном вздохе.
+5
0
+5
Ответ ZubDatsyuka
Как же повезло Чмыхову! 4 из 5 голов посмотрел с лучшего места , еще и лакросс увидел своими глазами!
Ни убавить, ни прибавить. Чмыхов на выход!
+5
0
+5
Ответ Руслан Х
Это было красиво!👍🏻
Красиво , очень слабо сказано , нет слов , ШЕДЕВР.
+5
0
+5
Красавец
+4
0
+4
ШЕДЕВР!!!!!
+4
0
+4
Красота
+3
0
+3
Шикарный матч!
+2
0
+2
Макс - красавчик.
Главное, чтобы не в Ска/Цска в следующем сезоне. Для последних он вообще лакомый кусочек.
+1
0
+1
Самый крутой лакросс на моей памяти.
Шабан Красава!
+1
0
+1
Три гола из этого матча должны попасть в топ недели
+1
0
+1
В этом исполнении из статики прям шикарно исполнил.
В динамике он легче делается.
0
0
0
Вроде бы и строят новые арены, но грамотно устанавливать камеры, снимать и давать хорошие повторы так и не научились...
0
0
0
Унизил всю пятерку Омска, красава
0
0
0
🔥🤝✊💯👍👍👍
0
0
0
Ответ ZubDatsyuka
Как же повезло Чмыхову! 4 из 5 голов посмотрел с лучшего места , еще и лакросс увидел своими глазами!
😀
0
0
0
Ответ 1960лоцман
Игра огонь , низкий поклон командам за предоставленное удовольствие, игра на одном вздохе.
Правда шикарный матч, даже если бы Авангард затащил в ОТ его
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий