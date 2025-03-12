  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Депутат Журова о мероприятиях в честь достижений Овечкина: «Тратить бюджетные деньги не совсем правильно. Государство к этому отношения не имеет, НХЛ – это коммерческие соревнования»
9

Депутат Журова о мероприятиях в честь достижений Овечкина: «Тратить бюджетные деньги не совсем правильно. Государство к этому отношения не имеет, НХЛ – это коммерческие соревнования»

Светлана Журова оценила интерес россиян к гонке Александра Овечкина за Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова порассуждала о том, нужно ли организовывать праздничные мероприятия в честь возможного повторения Овечкиным рекорда Гретцки. 

«А ведь уже были разговоры об этом, как об общественной инициативе. Тратить на это государственные деньги, как минимум, не совсем правильно. Это же не первенство, которое проводится под флагом и гимном.

Ведь это коммерческие соревнования, хотя и, несомненно, очень важные и значимые. Но наше государство к этому отношения не имеет, поэтому за бюджетные деньги этого не сделать.

Вопрос: кто будет этим заниматься? Москва должна дать согласие на это. Организационно это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Одно дело — когда мы делали отсчет до Олимпиады в Сочи на Манежной площади, или когда проводились Игры Будущего, это все было заложено в бюджете. Сейчас это можно делать только в частном порядке. Или, возможно, федерация тоже может заняться этим.

Но нужно делать это для людей, это может быть интересно. Представляю, как люди будут фотографироваться, когда останется всего одна шайба, или когда Овечкин будет играть матч, и все будут стоять в ожидании, когда на экране загорится ноль», – заявила Светлана Журова.

Счетчик в виде шайбы с отсчетом голов Овечкина до рекорда Гретцки установили в Москве

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
деньги
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
logoВашингтон
logoСветлана Журова
logoУэйн Гретцки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Журова об Овечкине: «Настоящий патриот, никогда не открещивался от родины. Сейчас подходящий момент, чтобы с рекордом перейти в родной российский клуб»
65вчера, 13:25
Депутат Журова: «Рекорд Дзюбы для некоторых будет значимее достижения Овечкина. Футбол – более популярный вид спорта, чем хоккей»
5510 марта, 12:45
Журова об Овечкине: «Когда Саша установит рекорд, все будут праздновать. Грандиозное и для России, и для США событие. Спортсмен наш, а добьется исторического достижения в Америке»
628 марта, 12:43
Главные новости
«Металлург» выиграл 6 из 7 последних матчей, команда Разина – 3-я на Востоке
312 минут назад
КХЛ. «Металлург» победил ЦСКА, «Спартак» играет с «Ладой», «Ак Барс» против «Трактора»
6521 минуту назадLive
Куик и «Рейнджерс» договорились о новом контракте – на год с зарплатой 1,55 млн долларов
11сегодня, 15:29
Васильев о словах Овечкина про «Динамо»: «Он патриот и никогда не скрывал, что вернется в Россию. Александр не променял бы родную страну на США»
23сегодня, 15:11
Кросби установил рекорд НХЛ, сделав дубли в играх против 31 команды. Овечкин делал их против 30 команд
21сегодня, 14:33
Роман Ротенберг: «Я бы никогда не сравнивал достижения Дзюбы и Овечкина. Это неправильно, два разных вида спорта»
20сегодня, 14:18
«Салават» о задержании двух сотрудников за попытку вывоза 2,5 кг черной икры из Хабаровска: «Нам известна ситуация. Никаких задержаний не производилось. В адрес клуба запросов не поступало»
14сегодня, 13:48
40 передач Панарина в 10 сезонах НХЛ подряд – лучший результат среди действующих игроков
8сегодня, 13:18
Дилан Сикьюра: «Рассказываю, что Россия – удивительное место. Здесь чисто, нет бездомных на каждом углу, нет наркоманов, бегающих по улицам, система метро – удивительная»
19сегодня, 12:32
Гребенкин о фарме «Торонто»: «Все за Россию, никто плохого слова не сказал про нашу страну. Насчет Трампа идут споры, много недовольных»
8сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Крикунов о КХЛ: «Локомотив» выделяется, прет как настоящий локомотив, остальные команды бросает из стороны в сторону»
144 минуты назад
Счетчик в виде шайбы с отсчетом голов Овечкина до рекорда Гретцки установили в Москве
758 минут назад
Агент Овечкина о «Динамо»: «Саша еще не принял никакого решения. Но это его родной клуб, всегда в его сердце. О продолжении карьеры говорить пока преждевременно»
1сегодня, 14:58
Форвард «Салавата» Кузьмин начал тренироваться с основным составом после компрессионного перелома позвоночника
3сегодня, 14:48
Чистяков обновил рекорд «Авангарда» по голам среди защитников – 17 шайб за регулярку
3сегодня, 13:58
Гребенкин о Торонто: «Плачу 3800 канадских долларов за квартиру, больше половины зарплаты АХЛ уходит. Ни в чем себе не отказываю, хотя слишком роскошную жизнь не могу позволить»
3сегодня, 13:33
Куликов вышел на 7-е место по голам среди защитников в истории «Флориды» – 33 шайбы
сегодня, 12:58
Татьяна Тарасова: «Все в нашей стране любят Овечкина, и я его люблю. Прекрасно, что он еще сыграет в России. С его приездом больше людей будут ходить на наш хоккей»
3сегодня, 12:47
Яшкин следит за погоней Овечкина за рекордом Гретцки: «Мы переписываемся. Поздравляю Сашу с каждым голом. Последние шаги самые сложные»
4сегодня, 12:18
Гендиректор «Динамо» о передаче Овечкина на Протаса при пустых воротах: «Вопрос об эгоизме Александра отпал со всех сторон. Все увидели, что он командный игрок»
4сегодня, 10:45