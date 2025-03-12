Депутат Журова о мероприятиях в честь достижений Овечкина: «Тратить бюджетные деньги не совсем правильно. Государство к этому отношения не имеет, НХЛ – это коммерческие соревнования»

Светлана Журова оценила интерес россиян к гонке Александра Овечкина за Гретцки.

39-летний капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова порассуждала о том, нужно ли организовывать праздничные мероприятия в честь возможного повторения Овечкиным рекорда Гретцки.

«А ведь уже были разговоры об этом, как об общественной инициативе. Тратить на это государственные деньги, как минимум, не совсем правильно. Это же не первенство, которое проводится под флагом и гимном.

Ведь это коммерческие соревнования, хотя и, несомненно, очень важные и значимые. Но наше государство к этому отношения не имеет, поэтому за бюджетные деньги этого не сделать.

Вопрос: кто будет этим заниматься? Москва должна дать согласие на это. Организационно это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Одно дело — когда мы делали отсчет до Олимпиады в Сочи на Манежной площади, или когда проводились Игры Будущего, это все было заложено в бюджете. Сейчас это можно делать только в частном порядке. Или, возможно, федерация тоже может заняться этим.

Но нужно делать это для людей, это может быть интересно. Представляю, как люди будут фотографироваться, когда останется всего одна шайба, или когда Овечкин будет играть матч, и все будут стоять в ожидании, когда на экране загорится ноль», – заявила Светлана Журова.

Счетчик в виде шайбы с отсчетом голов Овечкина до рекорда Гретцки установили в Москве