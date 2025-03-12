Счетчик в виде шайбы с отсчетом голов Овечкина до рекорда Гретцки установили в Москве
В Москве установили счетчик голов Александра Овечкина до рекорда Уэйна Гретцки.
Объект стилизован под клюшку и сетку с заброшенной шайбой, на которой установлен экран с количеством оставшихся голов до повторения рекорда. Он располагается на северо-востоке Москвы на въезде в строящийся жилой комплекс.
39-летиний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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