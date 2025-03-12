Счетчик в виде шайбы с отсчетом голов Овечкина до рекорда Гретцки установили в Москве

В Москве установили счетчик голов Александра Овечкина до рекорда Уэйна Гретцки.

Объект стилизован под клюшку и сетку с заброшенной шайбой, на которой установлен экран с количеством оставшихся голов до повторения рекорда. Он располагается на северо-востоке Москвы на въезде в строящийся жилой комплекс.

39-летиний капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).