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  • Агент Овечкина о «Динамо»: «Саша еще не принял никакого решения. Но это его родной клуб, всегда в его сердце. О продолжении карьеры говорить пока преждевременно»
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Агент Овечкина о «Динамо»: «Саша еще не принял никакого решения. Но это его родной клуб, всегда в его сердце. О продолжении карьеры говорить пока преждевременно»

Агент Александра Овечкина высказался о будущем своего клиента.

Ранее 39-летний Овечкин заявил, что намерен вернуться в «Динамо» в 2026 году, после истечения контракта с «Вашингтоном», если не будет испытывать проблем со здоровьем.

«Давать комментарий сейчас неправильно, так как Саша еще не принял никакого решения. Но «Динамо» – его родной клуб, он всегда в его сердце, и я не раз об этом говорил. О продолжении карьеры говорить пока преждевременно», – сказал Глеб Чистяков.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
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Р-Спорт
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