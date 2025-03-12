Агент Овечкина о «Динамо»: «Саша еще не принял никакого решения. Но это его родной клуб, всегда в его сердце. О продолжении карьеры говорить пока преждевременно»
Агент Александра Овечкина высказался о будущем своего клиента.
Ранее 39-летний Овечкин заявил, что намерен вернуться в «Динамо» в 2026 году, после истечения контракта с «Вашингтоном», если не будет испытывать проблем со здоровьем.
«Давать комментарий сейчас неправильно, так как Саша еще не принял никакого решения. Но «Динамо» – его родной клуб, он всегда в его сердце, и я не раз об этом говорил. О продолжении карьеры говорить пока преждевременно», – сказал Глеб Чистяков.
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