Гендиректор «Динамо» о передаче Овечкина на Протаса при пустых воротах: «Вопрос об эгоизме Александра отпал со всех сторон. Все увидели, что он командный игрок»
Директор «Динамо» Сушко заявил, что вопрос об эгоизме Овечкина отпал после паса.
Капитан «Вашингтона» сделал 3 передачи в игре против «Дакс» (7:4). Нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас сделал хет-трик в этом матче. Третью шайбу он забил после передачи Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Анахайма».
«Дай бог Александру сил и здоровья, чтобы он как можно дольше радовал нас своей игрой. Сегодня в его исполнении получилась шикарная игра.
А результативная передача на Протаса, когда тот забивал в пустые ворота свой третий гол в матче, лишний раз доказала, что вопрос о каком-то эгоизме Александра отпал со всех сторон.
Все увидели, что он в первую очередь командный игрок», – сказал генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.
Овечкин не стал бросать по пустым воротам – отдал Протасу на хет-трик
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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