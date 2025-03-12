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  • Гендиректор «Динамо» о передаче Овечкина на Протаса при пустых воротах: «Вопрос об эгоизме Александра отпал со всех сторон. Все увидели, что он командный игрок»
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Гендиректор «Динамо» о передаче Овечкина на Протаса при пустых воротах: «Вопрос об эгоизме Александра отпал со всех сторон. Все увидели, что он командный игрок»

Директор «Динамо» Сушко заявил, что вопрос об эгоизме Овечкина отпал после паса.

Капитан «Вашингтона» сделал 3 передачи в игре против «Дакс» (7:4). Нападающий «Кэпиталс» Алексей Протас сделал хет-трик в этом матче. Третью шайбу он забил после передачи Овечкина на 60-й минуте матча при пустых воротах у «Анахайма».

«Дай бог Александру сил и здоровья, чтобы он как можно дольше радовал нас своей игрой. Сегодня в его исполнении получилась шикарная игра.

А результативная передача на Протаса, когда тот забивал в пустые ворота свой третий гол в матче, лишний раз доказала, что вопрос о каком-то эгоизме Александра отпал со всех сторон.

Все увидели, что он в первую очередь командный игрок», – сказал генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко.

Овечкин не стал бросать по пустым воротам – отдал Протасу на хет-трик

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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