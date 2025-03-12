Билялетдинов об Овечкине: «Глыба! Надо было видеть, с какими глазами 17-18-летний Саша трудился. Он смотрел мне в рот, жил хоккеем, был предан ему до сумасшествия»
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Как же радуюсь за того же Сашку Овечкина! Какой же он молодец! Глыба, просто глыба! Хочу, чтобы у него все сложилось и он как можно быстрее обогнал Гретцки. Он не просто большой мастер, но и достойный, общительный человек. У него очень много положительного.
– Что вы как тренер, работавший с Овечкиным в самом начале его карьеры, думаете о сути его феномена? Это чистый талант, уникальная структура тела, еще что-то?
– Глаза!
– Что «глаза»?
– Надо было видеть, с какими глазами 17-18-летний Саша трудился. Он смотрел мне в рот. Такой еще, как говорят, гадкий утенок – вроде высокий, но еще худенький. Я за него переживал. Он все был недоволен, что мало играет, а я боялся, чтобы с ним ничего не случилось.
Потому что – да, у него было огромное желание, он выделялся, жил хоккеем, любил его и предан ему был до сумасшествия. В каждую игровую ситуацию вкладывался без остатка. Но он еще был мальчиком, а против него выходили взрослые мужики. И я придерживал его, поскольку боялся, что они его сломают.
– Рекорд Уэйна Гретцки побьет в этом сезоне?
– А почему нет? Он этот вопрос решит. Как тренер говорю: если у него есть такая мотивация в голове, то он это сделает. Просто уверен в этом, – сказал бывший тренер «Динамо» Зинэтула Билялетдинов.
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