Билялетдинов об Овечкине: «Глыба! Надо было видеть, с какими глазами 17-18-летний Саша трудился. Он смотрел мне в рот, жил хоккеем, был предан ему до сумасшествия»

Зинэтула Билялетдинов вспомнил о трудолюбии Александра Овечкина в «Динамо».

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Как же радуюсь за того же Сашку Овечкина! Какой же он молодец! Глыба, просто глыба! Хочу, чтобы у него все сложилось и он как можно быстрее обогнал Гретцки. Он не просто большой мастер, но и достойный, общительный человек. У него очень много положительного.

– Что вы как тренер, работавший с Овечкиным в самом начале его карьеры, думаете о сути его феномена? Это чистый талант, уникальная структура тела, еще что-то?

– Глаза!

– Что «глаза»?

– Надо было видеть, с какими глазами 17-18-летний Саша трудился. Он смотрел мне в рот. Такой еще, как говорят, гадкий утенок – вроде высокий, но еще худенький. Я за него переживал. Он все был недоволен, что мало играет, а я боялся, чтобы с ним ничего не случилось.

Потому что – да, у него было огромное желание, он выделялся, жил хоккеем, любил его и предан ему был до сумасшествия. В каждую игровую ситуацию вкладывался без остатка. Но он еще был мальчиком, а против него выходили взрослые мужики. И я придерживал его, поскольку боялся, что они его сломают.

– Рекорд Уэйна Гретцки побьет в этом сезоне?

– А почему нет? Он этот вопрос решит. Как тренер говорю: если у него есть такая мотивация в голове, то он это сделает. Просто уверен в этом, – сказал бывший тренер «Динамо » Зинэтула Билялетдинов .