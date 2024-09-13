Форвард «Сибири» Бутузов о 5:2 с «Северсталью»: «Три поражения на старте – нельзя было возвращаться домой без очков. Перетерпели, забили грязные голы, с добиванием»

Владимир Бутузов высказался после победы над «Северсталью» (5:2).

«Сибирь » выиграла первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ, ранее было три поражения подряд.

«Хорошо, что так закончили игру и все сложилось для нас успешно. «Северсталь » зажимала в каких-то моментах. Перетерпели, смогли забить свои голы, грязные голы, с добиванием. Выполнили тренерскую установку, сыграли от простоты, выиграли.

Три поражения на старте – это неприятно, нельзя было возвращаться домой без очков. Все все понимали, настраивались как на последний бой, и это принесло свои плоды.

Серьезный разговор после поражений? Нет, все было в рабочем режиме, спокойно поговорили.

Мой дубль? Конечно, любому нападающему приятно забивать. Небольшая неприятная тучка висела, но команда выиграла, и это самое главное», – сказал нападающий «Сибири».