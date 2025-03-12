Журналист Кокен об Овечкине: «Гудас рассказал, как шайба попала ему под наплечник после броска Ови. Его рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать его броски»

Журналист Эл Кокен рассказал, что у Радко Гудаса был синяк после броска Овечкина.

Сегодня «Вашингтон » победил «Анахайм » со счетом 7:4. Перед матчем защитник рассказал Кокену о синяке, который получил после броска Александра Овечкина.

«Я спросил Радко , бывшего игрока «Кэпиталс», готов ли он выйти против своего старого друга Александра Овечкина . Он ответил: «Конечно».

Я спросил: «Ты собираешься попытаться провести мощный силовой против него?» Он сказал: «Я бы с удовольствием». Он добавил: «Проблема в том, что, во-первых, его трудно как следует подловить, и, во-вторых, когда это удается, ты обычно чувствуешь то же, что и Ови».

[Гудас] также рассказал мне о броске Овечкина, после которого шайба попала ему под правый наплечник. Он сказал, что осмотрел это место после игры: «О, это синяк».

Он проснулся на следующее утро, ребята – вся рука была черно-синей. Он сказал, что усвоил ценный урок о том, как не блокировать броски Алекса Овечкина», – рассказал журналист Monumental Sports Network Эл Кокен во время игры.

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