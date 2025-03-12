Федотов проиграл 5 из 6 последних матчей. Вратарь «Филадельфии» отбил 19 из 23 бросков в игре с «Оттавой»
Иван Федотов проиграл 5 из 6 последних матчей в НХЛ.
Вратарь «Филадельфии» отразил 19 из 23 бросков в игре с «Оттавой» (2:5).
Это поражение стало для него 5-м в 6 последних матчах.
Всего в активе Ивана Федотова 21 игра и 5 побед в нынешнем сезоне при 88,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,08.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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