Федотов проиграл 5 из 6 последних матчей. Вратарь «Филадельфии» отбил 19 из 23 бросков в игре с «Оттавой»

Иван Федотов проиграл 5 из 6 последних матчей в НХЛ.

Вратарь «Филадельфии» отразил 19 из 23 бросков в игре с «Оттавой» (2:5).

Это поражение стало для него 5-м в 6 последних матчах.

Всего в активе Ивана Федотова 21 игра и 5 побед в нынешнем сезоне при 88,4% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,08.