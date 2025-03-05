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  • Глазов о матче СКА с ЦСКА: «Игра запомнилась разве что придирками Ротенберга, который хотел отменить гол. Средние команды. Одни и те же ошибки, сумбур, никакого почерка»
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Глазов о матче СКА с ЦСКА: «Игра запомнилась разве что придирками Ротенберга, который хотел отменить гол. Средние команды. Одни и те же ошибки, сумбур, никакого почерка»

Сергей Глазов поделился мыслями о матче ЦСКА – СКА (2:3 ОТ).

– Очень слабо все было с одной и с другой стороны. Думал, москвичи постараются отомстить соперникам за поражения в предыдущих матчах, но у них не получилось. Ничего нового не увидел.

Кое-как доползли до овертайма, забросив по две шайбы. А игра не порадовала.

– ЦСКА и СКА не назовешь лидерами российского хоккея?

– Нет, конечно. Обычные средние команды. Одни и те же ошибки, сумбур, никакого почерка. С вратарями у ЦСКА проблемы. Они как начали дурить с Федотовым – и его загубили, и других голкиперов.

Сейчас вратарь не может шайбу ловушкой поймать. Если бы у нас Владик (Владислав Третьяк) так не поймал, мы бы его убили.

– Но хоть чем-то запомнилась игра?

– Ничем – ни комбинациями, ни мастерством. Разве что придирками Романа Ротенберга, который хотел отменить гол ЦСКА. Обычный матч средних команд.

Гораздо лучше в этом сезоне выглядят «Спартак», «Локомотив», «Северсталь», «Торпедо». «Авангард» как поднялся! Начали с ноля, старт завалили, а сейчас такой ход набрали. «Спартак» в Москве 5:1 грохнули. Вот это я понимаю, работа тренера, – сказал бывший игрок ЦСКА и СКА, трехкратный чемпион СССР Сергей Глазов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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