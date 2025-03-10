Федотов проиграл 4 из 5 последних матчей, отбив 20 из 22 бросков «Нью-Джерси»
Иван Федотов проиграл 4 из 5 последних матчей.
Вратарь «Филадельфии» отразил 20 из 22 бросков в игре с «Нью-Джерси» (1:3). Третий гол «Девилс» забили в пустые ворота на 60-й минуте.
Всего в 20 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 5 побед при 88,6% сэйвов и коэффициенте надежности 3,02.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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