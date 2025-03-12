Гавриков – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: гол, «плюс 4», 2 броска и 2 хита за 22:04

Владислав Гавриков признан 1-й звездой матча против «Айлендерс».

Защитник «Лос-Анджелеса » забил гол в матче НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:1).

Он провел на льду 22:04 (полезность «плюс 4»), нанес 2 броска в створ ворот, совершил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.

Всего на счету Владислава Гаврикова теперь 23 (4+19) очка в 63 играх сезона.