Гавриков – 1-я звезда матча с «Айлендерс»: гол, «плюс 4», 2 броска и 2 хита за 22:04
Владислав Гавриков признан 1-й звездой матча против «Айлендерс».
Защитник «Лос-Анджелеса» забил гол в матче НХЛ против клуба из Нью-Йорка (4:1).
Он провел на льду 22:04 (полезность «плюс 4»), нанес 2 броска в створ ворот, совершил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.
Всего на счету Владислава Гаврикова теперь 23 (4+19) очка в 63 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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