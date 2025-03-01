Гавриков перешел от Мильштейна к агентам Бэрри и Бриссону. У защитника «Лос-Анджелеса» завершается контракт после этого сезона

Владислав Гавриков сменил агента.

Российский защитник «Лос-Анджелеса» начал работать с агентством CAA, лидерами которого являются Джей Пи Бэрри и Пэт Бриссон.

Прежде хоккеист сотрудничал с Дэном Мильштейном .

Действующее соглашение Владислава Гаврикова и «Кингс» с зарплатой 5,875 миллиона долларов в год рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В этом сезоне Гавриков набрал 20 (3+17) очков при полезности «плюс 9» в 57 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Среднее игровое время – 23:55.