Квартальнов про 1:3 от СКА: «Нападающие у «Динамо» перекурили чуть‑чуть сегодня. Восемь удалений – многовато, соперник был мотивированнее, подъедал нас»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил поражение от СКА.
Минский клуб проиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:3.
– Восемь удалений – многовато в Санкт‑Петербурге. Пять на пять игра не понравилась. Атака была слабой. Соперник был мотивированнее, подъедал нас.
Дурацкое удаление, гол пропустили – с этого все пошло. Нападающие сегодня у нас перекурили чуть‑чуть.
– Насколько сказалось отсутствие Волкова?
– Сказалось. Это наш один из лучших хоккеистов. Не хватило той моторики. Большая потеря для нас. Если мы хотим быть хорошей командой, не должны чувствовать потери героя.
– Проиграли всю силовую борьбу. С чем связываете?
– Проиграли в борьбе. Хоккей – это игра один в один. Вы правильно сказали. Это характер, – сказал Дмитрий Квартальнов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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