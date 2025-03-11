Квартальнов про 1:3 от СКА: «Нападающие у «Динамо» перекурили чуть‑чуть сегодня. Восемь удалений – многовато, соперник был мотивированнее, подъедал нас»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил поражение от СКА.

Минский клуб проиграл выездной матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:3.

– Восемь удалений – многовато в Санкт‑Петербурге. Пять на пять игра не понравилась. Атака была слабой. Соперник был мотивированнее, подъедал нас.

Дурацкое удаление, гол пропустили – с этого все пошло. Нападающие сегодня у нас перекурили чуть‑чуть.

– Насколько сказалось отсутствие Волкова?

– Сказалось. Это наш один из лучших хоккеистов. Не хватило той моторики. Большая потеря для нас. Если мы хотим быть хорошей командой, не должны чувствовать потери героя.

– Проиграли всю силовую борьбу. С чем связываете?

– Проиграли в борьбе. Хоккей – это игра один в один. Вы правильно сказали. Это характер, – сказал Дмитрий Квартальнов .