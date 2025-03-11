СКА прервал 9-матчевую победную серию минского «Динамо»
Минское «Динамо» проиграло впервые за 10 матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Дмитрия Квартальнова проиграла СКА со счетом 1:3 в выездном матче.
Таким образом, минское «Динамо» имеет в активе 81 балл после 63 игр и занимает 4-е место в таблице Западной конференции.
СКА выиграл 3 матча подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 77 очков после 64 игр и идет 6-й на Западе.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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