Порядин о шансах «Спартака» на титул в РПЛ: «Все в их силах, таблица плотная. Матч с «Зенитом» будет интересный»
В понедельник красно-белые обыграли «Ак Барс» со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
В воскресенье футбольный «Спартак» потерпел поражение от казанского «Рубина» (1:2) в выездной игре 20-го тура Мир РПЛ.
16 марта команда под руководством Деяна Станковича примет «Зенит» в матче 21-го тура чемпионата России. Красно-белые занимают 3-е место в РПЛ, набрав 40 очков после 20 матчей.
– За день до вашей игры в Казани проходил матч футбольного «Спартака». Удалось посмотреть?
– Не получилось ребят поддержать именно на стадионе, включил в отеле. Хороший матч был. В одном отеле жили, утром после завтрака пообщались. Но распорядок не позволил поддержать.
– Упустил ли «Спартак» чемпионство в РПЛ?
– Нет, думаю, все в их силах. Плотная таблица, тем более следующий матч с «Зенитом». Думаю, очень интересный будет. Мне понравилось, как играли с «Рубином», – сказал форвард «Спартака».
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