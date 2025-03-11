Галимов после 5:3 с «Ак Барсом»: «Две команды «Спартака» не имеют права проигрывать в Казани. Футболистам желаю удачи, им сейчас нужны победы»

Ансель Галимов пожелал удачи футбольному «Спартаку».

Красно-белые обыграли «Ак Барс» со счетом 5:3 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В воскресенье футбольный «Спартак» потерпел поражение от казанского «Рубина » (1:2) в выездной игре 20-го тура Мир РПЛ .

«В лифте один раз пересекся с игроками футбольного «Спартака». Они шли на прогулку, мы – на завтрак. В отличие от футболистов, мы победили? Не имеют права две команды «Спартака» здесь проигрывать.

Я желаю удачи спартаковским футболистам. Им сейчас нужны победы. Что касается нашего успеха в матче с «Ак Барсом », то я бы хотел выделить наших болельщиков.

Они остались после вчерашнего футбольного матча, поддержали нас. Их поддержка очень сильно помогала нам. Здесь был большой десант спартаковских болельщиков.

Когда они заряжали «Я, ты, мы – «Спартак », Москва», то болельщиков «Ак Барса» не было слышно. Это показательно.

Внутри команды мы понимали, что эта победа очень сильно нам нужна, чтобы вдохнуть уверенность в своих силах, которую мы немного потеряли. На лавке каждый старался друг друга похвалить за тот или иной игровой момент.

В раздевалке после матча Алексей Юрьевич [Жамнов ] передал награду лучшему игроку матча Морозову. Этим жестом он хотел показать, что Ваня сегодня хорошо сыграл. От лидеров это требуется.

Таким примером он сказал, мол, ребята, просыпайтесь, скоро плей-офф, вы нам очень нужны», – сказал нападающий «Спартака» Ансель Галимов .