«Адмирал» обыграл «Амур» – 5:2. Владивостокцы победили во всех 6 матчах дальневосточного дерби в сезоне
«Адмирал» оказался сильнее «Амура» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Встреча проходила во Владивостоке и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Команда Леонида Тамбиева победила во всех шести матчах дальневосточного дерби в этом сезоне.
«Адмирал» укрепился на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 67 очков за 63 игры.
В активе «Амура» 38 очков после 63 матчей. Команда проиграла трижды подряд и идет на 11-й позиции Востока.
Следующий матч «Адмирал» проведет дома с «Барысом» 13 марта, «Амур» в тот же день сыграет на выезде с «Сибирью».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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