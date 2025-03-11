«Адмирал» обыграл «Амур» – 5:2. Владивостокцы победили во всех 6 матчах дальневосточного дерби в сезоне

«Адмирал» оказался сильнее «Амура» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила во Владивостоке и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Команда Леонида Тамбиева победила во всех шести матчах дальневосточного дерби в этом сезоне.

«Адмирал » укрепился на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 67 очков за 63 игры.

В активе «Амура » 38 очков после 63 матчей. Команда проиграла трижды подряд и идет на 11-й позиции Востока.

Следующий матч «Адмирал» проведет дома с «Барысом» 13 марта, «Амур» в тот же день сыграет на выезде с «Сибирью».