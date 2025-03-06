Виктор Костюченок высказался о поражении «Амура» от «Салавата».

Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу уфимцев.

«Хорошая игра, думаю, болельщикам понравилась. По работе и выполнению тренерской установки вопросов вообще нет, бились до конца.

В овертайме сработал закон хоккея: не забиваешь ты – забивают тебе. Молодцы, очко заработали, но наиграли на большее», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Виктор Костюченок .

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