Костюченок об 1:2 с «Салаватом»: «Не забиваешь ты – забивают тебе, в овертайме сработал закон хоккея. Молодцы, очко заработали, но «Амур» наиграл на большее»
Виктор Костюченок высказался о поражении «Амура» от «Салавата».
Матч Фонбет чемпионата КХЛ завершился в овертайме со счетом 2:1 в пользу уфимцев.
«Хорошая игра, думаю, болельщикам понравилась. По работе и выполнению тренерской установки вопросов вообще нет, бились до конца.
В овертайме сработал закон хоккея: не забиваешь ты – забивают тебе. Молодцы, очко заработали, но наиграли на большее», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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