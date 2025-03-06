Заварухин не возглавит «Амур»: «Идет подковерный междоусобный конфликт. Противники назначения выставили его в невыгодном свете перед губернатором» (Михаил Зислис)
Ранее стало известно, что 44-летний специалист должен был стать главным тренером команды до конца сезона с возможностью продления.
«Вторая серия проекта «Алексей Заварухин возглавит «Амур», закончилась так же, как и первая. Полным провалом.
Судя по косвенным признакам, там идет подковерный междоусобный конфликт.
Как меня уверяют, контракт с Заварухиным был подписан и зарегистрирован в КХЛ. До последнего шага не хватало только одобрения на самом верху.
В дело включились противники назначения, нашедшие какие-то аргументы против кандидата. Они сумели выставить Заварухина перед губернатором в невыгодном свете», – написал в телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Алексей Шевченко: «Амур» подписал контракт с Заварухиным до конца сезона с опцией продления, но кто-то не может завизировать»
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