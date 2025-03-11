Бринд′Амор о Рантанене: «Он сказал: «Готов остаться в четырех командах НХЛ, но «Каролина» – не одна из них». Мы должны были узнать об этом до сделки»

Род Бринд′Амор рассказал о проблемах с Микко Рантаненом в «Каролине».

По ходу сезона финского форварда обменяли из «Колорадо» в «Харрикейнс». За новый клуб Рантанен провел 13 матчей, после чего перешел в «Даллас».

«Не было ни одного парня, который бы ушел, потому что ему не понравилось в «Каролине ». За исключением Микко. Когда он приехал, то сказал: «Есть четыре команды, в которых я готов остаться, но вы не одна из них».

Думаю, это было не из-за хоккея, есть и другие обстоятельства. Его семье не подходила жизнь здесь.

Я ценю то, что он сообщил нам. Наверное, мы должны были узнать об этом до заключения сделки. Возможно, этот случай изменит наше отношение к делу», – сказал главный тренер «Каролины» Род Бринд′Амор в интервью Адаму Голду.

Главная драма дедлайна-2025: Рантанена обменяли второй раз за сезон. Что это было?

Генменеджер «Каролины»: «Мы рисковали с Рантаненом. Цель еще не достигнута, поэтому нам нужно так поступать. Не хотели, чтобы все закончилось его обменом»