Овечкин о самых талантливых соперниках: «Макдэвид, понятное дело, а также Маккиннон, Кросби, Малкин, Кучеров. Выбирать кого-то одного не хотел бы»

Александр Овечкин назвал самых талантливых хоккеистов, против которых он играл.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Против Гретцки ты сыграть не успел, но выходил на лед против Яромира Ягра, Сидни Кросби, Коннора Макдэвида. Кого назовешь самым талантливым хоккеистом, против которого когда-либо играл?

– Макдэвид, понятное дело, а также Маккиннон, Кросби, Малкин, Кучеров.

Очень много талантливых, хороших хоккеистов. Но выбирать из них кого-то одного не хотел бы, – сказал капитан «Вашингтона ».