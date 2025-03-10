Овечкин о самых талантливых соперниках: «Макдэвид, понятное дело, а также Маккиннон, Кросби, Малкин, Кучеров. Выбирать кого-то одного не хотел бы»
Александр Овечкин назвал самых талантливых хоккеистов, против которых он играл.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (886), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Против Гретцки ты сыграть не успел, но выходил на лед против Яромира Ягра, Сидни Кросби, Коннора Макдэвида. Кого назовешь самым талантливым хоккеистом, против которого когда-либо играл?
– Макдэвид, понятное дело, а также Маккиннон, Кросби, Малкин, Кучеров.
Очень много талантливых, хороших хоккеистов. Но выбирать из них кого-то одного не хотел бы, – сказал капитан «Вашингтона».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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