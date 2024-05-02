Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» на 5 лет

Анатолий Голышев подписал новый долгосрочный контракт с «Автомобилистом».

Срок соглашения рассчитан на пять лет.

Форвард выступает в системе клуба с 2012 года. Он является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом « » в истории КХЛ.

В регулярном чемпионате-2023/24 нападающий набрал 33 (10+23) очка в 62 играх.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 18 (9+9) баллов в 16 матчах. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2024.