Голышев продлил контракт с «Автомобилистом» на 5 лет

Теги Автомобилист КХЛ Анатолий Голышев Хоккей

Анатолий Голышев подписал новый долгосрочный контракт с «Автомобилистом».

Срок соглашения рассчитан на пять лет.

Форвард выступает в системе клуба с 2012 года. Он является лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом «Автомобилиста» в истории КХЛ.

В регулярном чемпионате-2023/24 нападающий Анатолий Голышев набрал 33 (10+23) очка в 62 играх.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на его счету 18 (9+9) баллов в 16 матчах. Он стал лучшим бомбардиром Кубка Гагарина-2024.

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6 комментариев
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редко такие долгие контракты дают, но заслужил
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Толян красава 💪
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И по ходу закончит в Авто)) Но это хорошо, он предан клубу и клуб это ценит.
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Правильный ход; если Екатеринбург твой дом, то и играть надо в родных пенатах, а не скитаться по другим городам и весям в поисках большей з/платы. Только уважение таким игрокам.
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Свитер потом не забудьте под своды поднять.
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Ответ Альфа Консалтинг
редко такие долгие контракты дают, но заслужил
Символ Авто
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-1
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